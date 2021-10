“Ant-Man and The Wasp – Quantumania”: Bill Murray si è unito alla famiglia Marvel? (Di lunedì 11 ottobre 2021) Da diversi giorni gira su internet la lieta novella che Bill Murray si sia unito alla famiglia Marvel. Naturalmente non vi è ancora nulla di ufficiale e nemmeno si sa che parte potrebbe avere il nostro amatissimo alter-ego di Peter Venkman. L’unica informazione nota è che il sito di casting mandy.com ha ufficializzato l’assunzione di John Townsend come controfigura per un attore che corrisponderebbe alla descrizione di Murray. Il progetto al quale risulta legato John Townsend, e quindi eventualmente anche Bill Murray, è il “Dust Bunny”; nome di produzione per Ant-Man and The Wasp: Quantumania. Trattandosi ancora di rumoreggiamenti di corridoio sono notizie da prendere con le pinze. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 11 ottobre 2021) Da diversi giorni gira su internet la lieta novella chesi sia. Naturalmente non vi è ancora nulla di ufficiale e nemmeno si sa che parte potrebbe avere il nostro amatissimo alter-ego di Peter Venkman. L’unica informazione nota è che il sito di casting mandy.com ha ufficializzato l’assunzione di John Townsend come controfigura per un attore che corrisponderebbedescrizione di. Il progetto al quale risulta legato John Townsend, e quindi eventualmente anche, è il “Dust Bunny”; nome di produzione per Ant-Man and The. Trattandosi ancora di rumoreggiamenti di corridoio sono notizie da prendere con le pinze. ...

Advertising

RobChippedEdge : @inablackxout il doppiatore di ant man ha fatto un post su insta sulla questione green pass e vabbè ha in sostanza… - cinefilosit : Ant-Man 3, per Evangeline Lilly la sceneggiatura è 'fenomenale' #ILoveCinefilos - PrettyGirlCult : @DrunkZayn93 Ant man con la mia migliore amica???????? - Screenweek : #JudyGreer non è stata chiamata per #AntManandtheWaspQuantumaniaquindi probabilmente non rivedremo la sua Maggie.… - marvelcinemaita : Ant-Man and the Wasp: Quantumania sarà ‘il migliore della trilogia’, secondo Evangeline Lilly -