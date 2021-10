Anmil | torna la mattanza di lavoratori nel tarantino

Leggi su tarantinitime

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Domenica l’ha celebrato in tutta Italia, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e il patrocinio di “Rai per il Sociale”, la 71ª edizione della Giornata per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro. Quest’anno la Sezione territorialeha inteso organizzare, nel pieno rispetto della normativa Anti Covid-19, la manifestazione provinciale a Sava. La manifestazione è iniziata presso la Chiesa del Convento Francescano, con la celebrazione della Santa Messa in suffragio di tutte le Vittime degli Incidenti sul Lavoro, per poi proseguire in Piazza Risorgimento, con la tradizionale deposizione di una corona di allora al Monumento dedicato alle Vittime degli Incidenti sul Lavoro; a seguire, infine, si è tenuta la cerimonia civile nel corso della quale sono stati consegnati i Brevetti e i Distintivi d’Onore. Hanno partecipato alla ...