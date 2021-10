19enne ucciso a Napoli, non è esclusa la pista passionale (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Tra le piste che gli inquirenti seguono nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Luigi Giuseppe Fiorillo, il 19enne ucciso sabato scorso nel quartiere Secondigliano di Napoli, figura anche quella passionale. Una ipotesi compatibile con l’epurazione interna al clan Di Lauro visto che il giovane aveva contatti – e forse anche qualche frizione – con personaggi riconducibili a quella organizzazione malavitosa. Fiorillo è stato ucciso davanti a un circolo ricreativo che si affaccia in via dell’Arco, proprio nella roccaforte del clan. Lì, a terra, da solo, è stato trovato, senza vita, dagli agenti della Polizia di Stato, allertati da una telefonata. In questi giorni gli investigatori hanno passato al setaccio gli ultimi giorni di vita della ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Tra le piste che gli inquirenti seguono nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Luigi Giuseppe Fiorillo, ilsabato scorso nel quartiere Secondigliano di, figura anche quella. Una ipotesi compatibile con l’epurazione interna al clan Di Lauro visto che il giovane aveva contatti – e forse anche qualche frizione – con personaggi riconducibili a quella organizzazione malavitosa. Fiorillo è statodavanti a un circolo ricreativo che si affaccia in via dell’Arco, proprio nella roccaforte del clan. Lì, a terra, da solo, è stato trovato, senza vita, dagli agenti della Polizia di Stato, allertati da una telefonata. In questi giorni gli investigatori hanno passato al setaccio gli ultimi giorni di vita della ...

