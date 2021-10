Verratti sul futuro | “Resterò a Parigi nei pochi anni di carriera che mi restano”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 10 ottobre 2021) Marcoha parlato del suoa France Info, chiudendo le porte definitivamente all’ipotesi di giocare in Serie A (cosa ancora mai avvenuta dopo aver conquistato la promozione a Pescara): “So solo che mi rimangono(dida professionista, ndr) e cheper sempre qui. Ogni tanto a Pescara ci torno, sì, ma solo per la famiglia, il mare, la montagna e gli amici. Ormai è da un bel po’ di tempo che sono in questa grande città…”. Foto: Instagram personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.