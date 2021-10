Uomini e Donne, Isabella Ricci lascia il programma? Le anticipazioni a sorpresa (Di domenica 10 ottobre 2021) La notizia è di quelle che di certo non faranno piacere al pubblico (sempre qualora fossero verificate). Stando ad alcune anticipazioni riguardanti l’ultima registrazione di Uomini e Donne, Isabella Ricci non era presente nel pattern femminile del trono over. Come mai?, si sono chiesti i fan, allarmati. E soprattutto, vi farà ritorno oppure si tratta davvero della peggiore delle ipotesi, ovvero un addio? GF Vip, Isabella Ricci assente in studio Stando a quanto sappiamo da una delle talpe presenti presso gli studi Elios di Roma, nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne ci sarebbe stata una grande assente. Stiamo parlando della dama romana Isabella Ricci, che contrariamente al solito non era ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 10 ottobre 2021) La notizia è di quelle che di certo non faranno piacere al pubblico (sempre qualora fossero verificate). Stando ad alcuneriguardanti l’ultima registrazione dinon era presente nel pattern femminile del trono over. Come mai?, si sono chiesti i fan, allarmati. E soprattutto, vi farà ritorno oppure si tratta davvero della peggiore delle ipotesi, ovvero un addio? GF Vip,assente in studio Stando a quanto sappiamo da una delle talpe presenti presso gli studi Elios di Roma, nel corso dell’ultima registrazione dici sarebbe stata una grande assente. Stiamo parlando della dama romana, che contrariamente al solito non era ...

Advertising

Ettore_Rosato : Grazie a @BeppeSala: 6 donne e 6 uomini. Non parole ma fatti. Complimenti @AlessiaCappello per nomina nella giunta… - Mov5Stelle : IN SARDEGNA E SICILIA VOTA MOVIMENTO 5 STELLE ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE Dopo aver barrato il simbolo, puoi espr… - Mov5Stelle : ALLE ELEZIONI DEL 10 E 11 OTTOBRE IN SICILIA E SARDEGNA VOTA MOVIMENTO 5 STELLE Dopo aver barrato il simbolo, puoi… - Carboniasatgma1 : RT @noitre32: La realtà della manifestazione di ieri a Roma, la stanno facendo vedere le tv internazionali. Uomini, donne, bambini, persone… - laila17459378 : RT @noitre32: La realtà della manifestazione di ieri a Roma, la stanno facendo vedere le tv internazionali. Uomini, donne, bambini, persone… -