Roma, Jared Leto coinvolto nel corteo anti-Green Pass: “Colpito dai lacrimogeni” (Di domenica 10 ottobre 2021) Sono molto forti le immagini della manifestazione a tutela della libertà individuale e contro il nuovo decreto legge, che estende il vincolo all’osservanza del Green Pass sul posto di lavoro anche nel settore privato. O almeno questo è stando ai relativi post che emergono ora via social, tra cui quelli del cantante, attore e modello americano Jared Leto. Come fa sapere lui stesso in un nuovo intervento condiviso con il web, l’artista dagli occhi di ghiaccio si trovava nella Capitale, quando ha realizzato di essere nel mezzo della manifestazione indetta dall’Omv, dove è rimasto Colpito da lacrimogeni e non sono mancati tafferugli e ferite tra i manifestanti, così come l’intervento delle forze dell’ordine. La manifestazione intanto divide l’opinione pubblica a ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 10 ottobre 2021) Sono molto forti le immagini della manifestazione a tutela della libertà individuale e contro il nuovo decreto legge, che estende il vincolo all’osservanza delsul posto di lavoro anche nel settore privato. O almeno questo è stando ai relativi post che emergono ora via social, tra cui quelli del cantante, attore e modello americano. Come fa sapere lui stesso in un nuovo intervento condiviso con il web, l’artista dagli occhi di ghiaccio si trovava nella Capitale, quando ha realizzato di essere nel mezzo della manifestazione indetta dall’Omv, dove è rimastodae non sono mancati tafferugli e ferite tra i manifest, così come l’intervento delle forze dell’ordine. La manifestazione intanto divide l’opinione pubblica a ...

