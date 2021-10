Pomezia | la mozione dei Giovani Democratici | “No alla Tampon Tax”

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 10 ottobre 2021)– “Noi crediamo che latax sia un’imposta ingiusta”. Così in una nota Enrico Mangano, segretario del gruppo, che propone lo stop dellaTax. “Comedi, abbiamo lavorato ad unache impegni il Comune diad assumere un impegno concreto per la città e per tante donne: applicare, presso le farmacie comunali, prezzi contenuti sui prodotti sanitari e igienici femminili come gli assorbenti e le coppette mestruali; verificare la possibilità di posizionare nei pressi delle scuole e dei locali comunali dei distributori di prodotti sanitari e igienici femminili a prezzi contenuti; sollecitare il governo ed il parlamento a ...