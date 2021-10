No vax e altro, di questa Babele violenta il giornalismo porta una qualche responsabilità (Di domenica 10 ottobre 2021) «Siamo liberi, ma a partire dalle nostre idee», dice Alessandro Sallusti a Corrado Formigli, che lo incalza nell’ultima puntata di Piazza Pulita. Vale la pena di riflettere su quest’affermazione, che forse spiega più di quanto voglia, e racconta un grande equivoco del nostro dibattito pubblico. Il talk de La7 è uno dei più moderati, ma ciò non impedisce che la discussione si disponga in forma binaria, secondo un ormai classico modello contrappositivo. Il conduttore provoca il direttore di Libero: perché, gli chiede, il tuo giornale attacca l’inchiesta di Fanpage, invece di condannare il razzismo e il fascismo degli uomini di Giorgia Meloni? E Sallusti ribatte: perché le tue belle inchieste sono dirette sempre contro esponenti politici a te sgraditi, e non vai mai a ravanare nel bidone della spazzatura della sinistra? E, a conclusione di questa replica, piazza la frase ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 10 ottobre 2021) «Siamo liberi, ma a partire dalle nostre idee», dice Alessandro Sallusti a Corrado Formigli, che lo incalza nell’ultima puntata di Piazza Pulita. Vale la pena di riflettere su quest’affermazione, che forse spiega più di quanto voglia, e racconta un grande equivoco del nostro dibattito pubblico. Il talk de La7 è uno dei più moderati, ma ciò non impedisce che la discussione si disponga in forma binaria, secondo un ormai classico modello contrappositivo. Il conduttore provoca il direttore di Libero: perché, gli chiede, il tuo giornale attacca l’inchiesta di Fanpage, invece di condannare il razzismo e il fascismo degli uomini di Giorgia Meloni? E Sallusti ribatte: perché le tue belle inchieste sono dirette sempre contro esponenti politici a te sgraditi, e non vai mai a ravanare nel bidone della spazzatura della sinistra? E, a conclusione direplica, piazza la frase ...

