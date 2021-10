Monza, incendio in via Bramante da Urbino: due anziani intossicati (Di domenica 10 ottobre 2021) Monza - A fuoco un appartamento al terzo piano delle case Aler in via Bramante da Urbino 45. Due anziani portati per precauzione in ospedale per una lieve intossicazione . L'incendio è scoppiato pochi ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 10 ottobre 2021)- A fuoco un appartamento al terzo piano delle case Aler in viada45. Dueportati per precauzione in ospedale per una lieve intossicazione . L'è scoppiato pochi ...

