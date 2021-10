Mattarella: le morti sul lavoro sono una ferita sociale ogni volta più lacerante (Di domenica 10 ottobre 2021) Solo nei primi otto mesi del 2021 sono stati 772 i morti sul lavoro in Italia , oltre tre al giorno. 'Una ferita sociale che non trova soluzione', l'ha definita il Presidente della Repubblica Sergio ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 10 ottobre 2021) Solo nei primi otto mesi del 2021stati 772 isulin Italia , oltre tre al giorno. 'Unache non trova soluzione', l'ha definita il Presidente della Repubblica Sergio ...

