Manifestazioni a Roma, Speranza: «Pugno duro con l'estrema destra. Andiamo avanti col Green pass»

«Vedere dal vivo la devastazione di quelle stanze è un pugno nello stomaco». Il ministro della Salute Roberto Speranza ha visitato la sede della Cgil a Roma all'indomani dell'irruzione dei militanti no Green pass guidati da Forza Nuova. «Dobbiamo essere molto duri contro chi ha commesso questi reati», ha detto parlando a Che tempo che fa su Rai3. «Io sono per tenere il pugno di ferro, anche contro chi si richiama all'estrema destra». Quanto accaduto, comunque, non fa vacillare le decisioni del governo in merito all'obbligo della Certificazione verde, che dal 15 ottobre sarà in vigore anche per i luoghi di lavoro. «Dobbiamo lasciare il Green pass così com'è per il momento e poi potremo valutare ed eventualmente ...

