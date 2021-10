LIVE Fury-Wilder, Mondiale WBC in DIRETTA: il campione vince per KO all’11° round (Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.39 Wilder era palesemente in difficoltà ormai da diversi round. Ha resistito, ma nulla ha potuto contro la potenza e, soprattutto, la tenuta fisica di Fury, che ha vinto meritatamente. GANCIO DESTRO DI Fury DEVASTANTE! Wilder finisce al tappeto e stavolta non si rialza più! KO! Gancio destro di Fury, Wilder continua a legare. UPPERCUT DESTRO DI Fury! UNDICESIMO round PAZZESCO Wilder! Reagisce da campione e mette Fury alle corde. Ma non basta, chiaramente questa ripresa è di Fury grazie al knock down. Uppercut destro di Wilder, risponde subito ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.39era palesemente in difficoltà ormai da diversi. Ha resistito, ma nulla ha potuto contro la potenza e, soprattutto, la tenuta fisica di, che ha vinto meritatamente. GANCIO DESTRO DIDEVASTANTE!finisce al tappeto e stavolta non si rialza più! KO! Gancio destro dicontinua a legare. UPPERCUT DESTRO DI! UNDICESIMOPAZZESCO! Reagisce dae mettealle corde. Ma non basta, chiaramente questa ripresa è digrazie al knock down. Uppercut destro di, risponde subito ...

Advertising

Hhzhz43858726 : RT @FF9fullmovie: Chì accadrà ?? tyson fury vs deontay wilder 3 Live HD? ? Trasmissione in diretta wilder vs fury 3 full fight ? Fighjat… - iQuc72098095 : RT @FF9fullmovie: Chì accadrà ?? tyson fury vs deontay wilder 3 Live HD? ? Trasmissione in diretta wilder vs fury 3 full fight ? Fighjat… - FF9fullmovie : Chì accadrà ?? tyson fury vs deontay wilder 3 Live HD? ? Trasmissione in diretta wilder vs fury 3 full fight ? F… - infoitsport : LIVE Fury-Wilder, Mondiale WBC pesi massimi in DIRETTA: atto III, orario, tv, montepremi - Red_Dark_Fury : @itboysanii I miei due bias che si mandano frecciatine nelle loro live è il mio ultimate goal da moatiny -