Iv | Assemblea slitta alle 11 15

(Di domenica 10 ottobre 2021) Roma, 10 ott (Adnkronos) – L’nazionale di Italia viva, in programma10 con l’intervento di apertura di Matteo Renzi,all 11.15 per consentiredelegazioni di Iv di portare solidarietà e vicinanza partecipando ai presidisedi della Cgil a Roma e su tutto il territorio. Lo rende noto la stessa Italia viva. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

