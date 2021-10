Inclusione scolastica, come usare il cooperative learning. “Sull’onda del mare… Un tuffo nel profondo blu”, modello UDA per Primaria (Di domenica 10 ottobre 2021) Mentre le politiche educative in tutto il mondo sono diventate più inclusive, l’Inclusione sociale dei bambini/ragazzi con bisogni educativi speciali (BES) costituisce ancora un’area di preoccupazione. Questa preoccupazione è stata espressa in una serie di studi che dimostrano, come vedremo, che gli alunni con disabilità hanno meno interazioni con i compagni di classe e trascorrono L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 10 ottobre 2021) Mentre le politiche educative in tutto il mondo sono diventate più inclusive, l’sociale dei bambini/ragazzi con bisogni educativi speciali (BES) costituisce ancora un’area di preoccupazione. Questa preoccupazione è stata espressa in una serie di studi che dimostrano,vedremo, che gli alunni con disabilità hanno meno interazioni con i compagni di classe e trascorrono L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Inclusione scolastica, come usare il cooperative learning. “Sull’onda del mare… Un tuffo nel profondo blu”, modello… - AnffasModica : RT @Disabili_com: Inclusione scolastica: mancano all’appello migliaia di docenti di sostegno per studenti con disabilità: - MASCHERATRISTE : RT @collettiva_news: La #scuola è iniziata da tempo. Ma per gli educatori dell'#appalto di inclusione scolastica disabili, il pasto in serv… - iLoveFiom : RT @collettiva_news: La #scuola è iniziata da tempo. Ma per gli educatori dell'#appalto di inclusione scolastica disabili, il pasto in serv… - duesoli : RT @RiccardTrentin: #scuola e #diabete in Sardegna siamo alla preistoria dell'inclusione scolastica @Nia88956135 -