Iliad, tutto pronto per l'offerta di rete fissa: quando arriva in Italia (Di domenica 10 ottobre 2021) Dopo aver guadagnato il suo posto nel mercato della telefonia mobile, ora Iliad punta alla rete fissa. quando arriva la prima offerta in Italia Negli ultimi anni, Iliad ha saputo guadagnarsi un numero sempre maggiore di utenza anche in Italia. Il tutto grazie alle numerose offerte lanciate con minuti, SMS e soprattutto tanti Giga di L'articolo proviene da Inews.it.

