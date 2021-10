Advertising

TuttoAndroid : Huawei Nova 8i è disponibile in Italia con una promozione lancio - HuaweiMobileIT : Design e sostanza, il nuovo esponente della gamma nova è arrivato. ?Scopri cosa ne pensa @Digital_Day del nuovo Hua… - Tech4D_ : A volte ritornano: Honor 50 5G, Huawei Nova 8i e 9 in arrivo in Europa - PuntoCellulare : Due recenti smartphone Huawei lanciati di recente in Cina, il Nova 8i a luglio e il Nova 9 il mese scorso, arrivera… -

Ultime Notizie dalla rete : Huawei Nova

Androidworld

Due recenti smartphonelanciati di recente in Cina, il8i a luglio e il9 il mese scorso, arriveranno a breve anche in Europa.8i Le indiscrezioni parlano di un prezzo di lancio di 349 euro per il8i in configurazione 6GB RAM + 128GB e di 550 euro per il9 con 8GB RAM + 128GB, non ci sono notizie certe ...... il Dimensity 900, mentre per il primo smartphone con chip HiSilicon di(il Kirin 985) bisogna scorrere fino all'ottava posizione occupata da8 Pro .Non c’è più bisogno di aspettare per portarsi a casa il Huawei Nova 8i, arrivato ufficialmente in Italia al prezzo di 349 euro, seppur senza servizi Google. Il produttore cinese ha deciso di riprovarc ...La serie Honor 50 5G sarà dotata dei servizi Google, ma Huawei Nova 8i e Nova 9 non li avranno: ecco specifiche tecniche e prezzi.