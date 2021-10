Highlights e gol Imolese-Carrarese 2-4: Serie C 2021/2022, girone B (VIDEO) (Di domenica 10 ottobre 2021) Il VIDEO delle azioni più importanti di Imolese-Carrarese, partita valida per l’ottava giornata del girone B della Serie C 2021/2022. Vittoria importante, in trasferta, degli ospiti: poker di reti firmate, in ordine cronologico, da Doumbia, Kalaj, Luci e Bramante. Grande delusione per i padroni di casa, in vantaggio dopo appena 2? con il gol di Turchetta; gol della bandiera, invece, di Padovan, arrivato durante i minuti di recupero della seconda frazione. Di seguito gli Highlights completi di Imolese-Carrarese, compagini attualmente a metà classifica. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 10 ottobre 2021) Ildelle azioni più importanti di, partita valida per l’ottava giornata delB della. Vittoria importante, in trasferta, degli ospiti: poker di reti firmate, in ordine cronologico, da Doumbia, Kalaj, Luci e Bramante. Grande delusione per i padroni di casa, in vantaggio dopo appena 2? con il gol di Turchetta; gol della bandiera, invece, di Padovan, arrivato durante i minuti di recupero della seconda frazione. Di seguito glicompleti di, compagini attualmente a metà classifica. SportFace.

