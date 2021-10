Green pass: assalto al Pronto Soccorso dell'ospedale Umberto I di Roma, 4 feriti (Di domenica 10 ottobre 2021) Una trentina di manifestanti ha assaltato nella notte il Pronto Soccorso del Policlinico Umberto I di Roma dove era stato ricoverato uno dei partecipanti alla protesta contro il Green pass, sfondando la porta di ingresso.“La situazione è tornata alla normalità dopo alcune ore con l’intervento delle forze di polizia - spiega l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato, sul posto per un sopralluogo - Ci sono 4 feriti, due tra le forze dell’ordine e due operatori sanitari”. Leggi su huffingtonpost (Di domenica 10 ottobre 2021) Una trentina di manifestanti ha assaltato nella notte ildel PoliclinicoI didove era stato ricoverato uno dei partecipanti alla protesta contro il, sfondando la porta di ingresso.“La situazione è tornata alla normalità dopo alcune ore con l’interventoe forze di polizia - spiega l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato, sul posto per un sopralluogo - Ci sono 4, due tra le forze’ordine e due operatori sanitari”.

