Galaxy S22 Ultra con slot per la S Pen

(Di domenica 10 ottobre 2021) IlS22avrà unoper la S Pen, almeno così affermano gli ultimi rumors in rete dove è anche trapelata un’immagine di quello che potrebbe essere il design. A differenza diS22 eS22 Plus che rimarranno esteticamente simili ai loro predecessori, la versionericeverà una modifica al design rispetto ad S21. I tre nuovi modelli Samsung dovrebbero essere presentati a gennaio 2022 come avvenuto quest’anno per la serieS21. RecensioneS21: enorme, potente, costosoS22, trapelata immagine fittizia La data di presentazione della serie SamsungS22 è vicina, mancano pochi mesi e le notizie stanno ...

Ultime Notizie dalla rete : Galaxy S22

Come avevamo previsto, la rete dei rumors si fa sempre più fitta attorno alla prossima famiglia di smartphone. Questo non fa altro che confermare quanto l'azienda ci stia lavorando alacremente e, tutto sommato, non manca poi molto per conoscere come sarà l'intera line up. Ebbene, un rumors molto ...All'inizio della settimana erano emerse immagini e video di un presunto modellino in alluminio diUltra, una anticipazione analoga riguarda adesso ilUltra grazie al materiale pubblicato da xleaks7/CoverPigtou La forma della scocca dello smartphone più che l'ultimoS21 ...Galaxy S22 sempre più protagonista del rumors, con la notizia ormai quasi certa che integrerà un alloggiamento dedicato alla S Pen.All'inizio della settimana erano emerse immagini e video di un presunto modellino in alluminio di Galaxy S22 Ultra, una anticipazione analoga riguarda adesso il Galaxy S22 Ultra grazie al materiale pu ...