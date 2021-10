“Fermate questo schifo”: lo strazio del padre di una 16enne (non) uccisa dal vaccino (Di domenica 10 ottobre 2021) Hanno fatto il giro del mondo le immagini degli scontri di ieri a Roma, con i manifestanti No Green Pass (tra cui gruppi neofascisti) che hanno anche assaltato e devastato la sede della CGIL. Tra le tante foto è comparsa anche quella di un cartellone che mette in evidenza i volti e i nomi di alcuni giovani deceduti in seguito all’inoculazione di quello che viene etichettato come “il siero miracoloso”. Sul cartellone compaiono sei giovani, tra i 16 e i 25 anni, con un messaggio fin troppo chiaro: “Chi non combatte l’inoculazione dei giovani col ricatto del metodo mafioso, che uomo è?”. LEGGI ANCHE => Pomeriggio 5, in collegamento operatore sanitario no vax: shock in studio e la replica della D’Urso Tuttavia, una ragazza presente nel cartellone non si era mai sottoposta al vaccino. Si tratta di Valentina Astolfi, 16 anni, morta lo scorso 29 agosto ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 10 ottobre 2021) Hanno fatto il giro del mondo le immagini degli scontri di ieri a Roma, con i manifestanti No Green Pass (tra cui gruppi neofascisti) che hanno anche assaltato e devastato la sede della CGIL. Tra le tante foto è comparsa anche quella di un cartellone che mette in evidenza i volti e i nomi di alcuni giovani deceduti in seguito all’inoculazione di quello che viene etichettato come “il siero miracoloso”. Sul cartellone compaiono sei giovani, tra i 16 e i 25 anni, con un messaggio fin troppo chiaro: “Chi non combatte l’inoculazione dei giovani col ricatto del metodo mafioso, che uomo è?”. LEGGI ANCHE => Pomeriggio 5, in collegamento operatore sanitario no vax: shock in studio e la replica della D’Urso Tuttavia, una ragazza presente nel cartellone non si era mai sottoposta al. Si tratta di Valentina Astolfi, 16 anni, morta lo scorso 29 agosto ...

