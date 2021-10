Covid in Campania, calano il tasso di positività e i ricoveri: ma ci sono 2 decessi (Di domenica 10 ottobre 2021) sono 245 i nuovi casi di coronavirus emersi ieri in Campania dall’analisi di 15.914 tamponi. A renderlo noto è l’Unità di crisi della Regione Campania, dove si sono registrati anche 2 nuovi decessi. Il tasso di positività è dell’1,53% L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 10 ottobre 2021)245 i nuovi casi di coronavirus emersi ieri indall’analisi di 15.914 tamponi. A renderlo noto è l’Unità di crisi della Regione, dove siregistrati anche 2 nuovi. Ildiè dell’1,53% L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Yogaolic : RT @NapoliToday: #Cronaca Coronavirus, sempre più giù i ricoveri in ospedale in Campania - infoitinterno : Covid in Campania: 245 i nuovi casi, due morti e 12 in terapia intensiva - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, BOLLETTINO VACCINAZIONI DEL 10 OTTOBRE 2021 (ORE 16.30) Ecco l’aggiornamento?? - sscalcionapoli1 : Campania, 245 positivi su 15.914 tamponi e 2 morti nelle ultime 24 ore - NapoliToday : #Cronaca Coronavirus, sempre più giù i ricoveri in ospedale in Campania -