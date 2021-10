Covid Allentare le restrizioni provocherebbe rimbalzo influenza Ogni anno muoiono 290 000 - 650 000 persone

Advertising

PSIReggioemilia : Da lunedì #Italia #zonabianca. #governo comincia ad allentare restrizioni, d'altronde crescita +6% la raggiungi sol… - TV7Benevento : Covid: D’Incà, 'allentare maglie strette, 100% per cinema, musei e teatri'... - o_franco_aleman : RT @paoloigna1: #Israele pronto ad allentare nuovamente le misure di contenimento contro il #covid19: #Con la #terzadose i casi severi e i… - paoloigna1 : #Israele pronto ad allentare nuovamente le misure di contenimento contro il #covid19: #Con la #terzadose i casi se… - GiambattistaMar : @enricoballetto @BonomiAllegra @LaBombetta76 @HuffPostItalia In ogni caso dicono che è meglio vaccinarsi e, da vacc… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Allentare

Agenpress

... sarà necessario esibire la certificazione verde ottenuta dopo la vaccinazione anti -, o per ... infatti, con l'80% della popolazione over 12 vaccinata si potrebbe pensare diin modo ...Draghi sente il parere del Cts, ma poi decide di testa sua dile misure. Da lunedì 11 ... che annuncia l'ok a somministrare la terza dose di vaccino antiagli over 60 e a tutte le ...Tragedia aerea in Russia, dove domenica mattina un aereo con a bordo 22 paracadutisti è precipitato vicino alla cittadina di Menzelinsk, nella regione del Tatarstan per cause che sono ancora in via d ...Il green pass sul luogo di lavoro sarà obbligatorio dal 15 ottobre, senza proroghe e senza ripensamenti. Per ora la validità sarà necessaria fino al 31 dicembre 2021, data in ...