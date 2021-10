Blitz Oro nero | in 57 dinanzi al Gup Nel Vallo di Diano di alcuni esponenti del clan dei Casalesi che utilizzavano il petrolio come cavallo di troia per “colonizzare” il comprensorio

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 10 ottobre 2021) di Pina Ferro Associazione mafiosa, associazione a delinquere finalizzata alla commissione di frodi in materia di accise ed Iva sugli oli minerali, intestazione fittizia di beni e società, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita. Queste le accuse a carico delle 57 persone che il prossimo 16 novembre comparirannoal Giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Potenza chiamato a decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio presentata dalla Pubblica accusa. L’operazione che portò all’esecuzione di 30 misure cautelari personali nelle province di Salerno, Napoli, Avellino, Caserta, Cosenza e Taranto ed al sequestro di immobili, aziende, depositi, flotte di auto- articolati per un valore complessivo di circa 50 milioni di euro scattò nello scorso mese di aprile. A coordinare le indagini fu la Direzione Distrettuale ...