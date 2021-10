Astronomi e astrofili a cacci del meteorite caduto in Toscana | perchè lo vogliono tutti?

(Di domenica 10 ottobre 2021) E’a alrecentemente inda parte di: numerosi coloro che sono partiti alla ricerca del corpo celeste, e noi vi spieghiamolo stanno cercando con tanta insistenza. La ricerca delin: i dettagli (Foto Corriere.it)Ilprecisamente lo scorso 1 ottobre, esattamente dieci giorni fa, e da quando ha fatto la sua comparsa sulla Terra in numerosi lo stanno cercando. Il Corriere della Sera ha seguito in particolare una compagnia di una cinquantina di persone divisi in due diversi gruppi, che camminando palmo a palmo, ha battuto un’area di circa dieci chilometri di lunghezza e un paio di ...

... 'Con cometa di Halley sbocciò il primo amore' Intanto sul portale dell'Unione degli... A scoprire la cometa sono stati duesovietici Klim Ivanovych Churyumov e Svetlana Ivanovna ...Al GruppoSavonesi è in programma una serata tema dedicata 'Alla scoperta degli esopianeti'. Il relatore Roberto Bracco illustrerà le tecniche utilizzate degliper ricercare, a ...Ricerche tra Prato e Pistoia, la «stella fredda» caduta il 3 ottobre. In azione l’italiana che ha scoperto più asteroidi. «In quel sassolino una pagina di storia del cosmo» ...Ricercatori, studenti, astrofili e appassionati: tutti insieme per 'la caccia al tesoro', o meglio al meteorite - che per la scienza un tesoro lo è davvero - caduto nei giorni scorsi nella zona compre ...