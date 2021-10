Almeno 20 persone sono morte in un attacco armato in un mercato nel nord della Nigeria (Di domenica 10 ottobre 2021) Almeno 20 persone sono morte in un attacco armato a un mercato nel nord della Nigeria, nello stato di Sokoto, vicino al confine col Niger. Altre decine di persone sono state ferite. L’attacco è stato compiuto da un gruppo a Leggi su ilpost (Di domenica 10 ottobre 2021)20in una unnel, nello stato di Sokoto, vicino al confine col Niger. Altre decine distate ferite. L’è stato compiuto da un gruppo a

Advertising

SeaWatchItaly : #SeaWatch3 ha lasciato il porto di Burriana. L’equipaggio svolgerà diverse esercitazioni mentre la nave viaggia ve… - petergomezblog : Afghanistan, nuovo attentato in una moschea a Kunduz: kamikaze uccide almeno 100 persone e ne ferisce 140. L’Isis r… - MSF_ITALIA : ?? Arresti di massa a #Tripoli. In pochi giorni sono più che triplicate le persone nei centri di detenzione. Almen… - Carlama88544347 : @Palazzo_Chigi Ma scusate Palazzo Chigi puoi chiedere al presidente perché non mette il siero obbligatorio, almeno… - Roberta44447827 : Io questo lo metto nella mia pic almeno per un giorno, questa faccia la devono vedere più persone possibili...Ayrt… -