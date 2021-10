Abbraccio alla Cgil. "Certe cose non accadevano nemmeno negli anni Settanta"

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 10 ottobre 2021) Sono passati pochi minuti alle 10 quando parte per la prima volta Bella Ciao davantisede dellavìolata ieri dall’estrema destra. Il pezzo di strada intorno al civico 25 di Corso d’Italia, a Roma, è un pullulare di persone e bandiere. Il rosso del sindacato, ma anche i colori di Libera e degli studenti dell’Udu, dell’Arci. Hanno risposto in tantichiamata del sindacato: ritrovarsi davanti a quel luogo simbolico, all’indomani della devastazione messa in atto da un gruppo di manifestanti di Forza nuova che ieri hanno sfruttato l’iniziativa dei no green pass per risalire il centro di Roma, arrivare finosede del sindacato e forzare le porte per entrare e danneggiare quello che gli si parava davanti. Ma non sono tanto i dmateriali a indignare i manifestanti, parecchi, venuti anche ...