Wanda Nara e il suo business: ma i fan notano un dettaglio bollente – VIDEO (Di sabato 9 ottobre 2021) E’ una donna in carriera ed una modella dalla bellezza stratosferica: le due cose vanno d’accordo, anche se ogni tanto i fan cadono in qualche “distrazione”… La signora Icardi continua a… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 9 ottobre 2021) E’ una donna in carriera ed una modella dalla bellezza stratosferica: le due cose vanno d’accordo, anche se ogni tanto i fan cadono in qualche “distrazione”… La signora Icardi continua a… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

infoitsport : Wanda Nara, lo scatto è esagerato ma poi lo cancella: il motivo del gesto - infoitsport : Wanda Nara versione Wonder Woman, il costume scivola giù: esce il décolleté – FOTO - serieAnews_com : #PSG, #Neymar prende in giro il look di #Icardi sui social - esifi1 : Wanda Nara, che scollatura! La moglie di Mauro Icardi mostra tutta la sua sensualità - Sport_Fair : Wanda Nara e le trasparenze da capogiro -