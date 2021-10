Uomo ucciso in un garage a Catania, era scomparso due giorni fa (Di sabato 9 ottobre 2021) commenta Il corpo di un Uomo, con diverse ferite di arma da taglio, è stato trovato da carabinieri in un garage di un condominio in una zona periferica di Catania . Si tratta di Giuseppe Dell'Arte , ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 9 ottobre 2021) commenta Il corpo di un, con diverse ferite di arma da taglio, è stato trovato da carabinieri in undi un condominio in una zona periferica di. Si tratta di Giuseppe Dell'Arte , ...

