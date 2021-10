Traffico Roma del 09-10-2021 ore 18:30 (Di sabato 9 ottobre 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio Ben ritrovati dalla relazione sul Raccordo Anulare coda all’altezza di Castel Giubileo In entrambe le carreggiate in carreggiata interna code tra Nomentana e la Tiburtina è ancora tra la Casilina Tuscolana in carreggiata esterna chiude Travertino e la diramazione Roma Sud sulla tangenziale est code trattore di Quinto e la Salaria in direzione San Giovanni in carreggiata opposta tra salari e Foro Italico si infila anche sulla fa la notizia dell’ aeroporto dell’Urbe in direzione centro per una manifestazione in piazza del Popolo chiuso viale del Muro Torto tra piazzale Brasile piazzale Flaminio e Corso Italia a partire da Piazza Fiume inevitabili ripercussioni sul Traffico a sud di Roma code sulla Appia all’altezza dell’ Ippodromo delle Capannelle in corso una manifestazione possibili ... Leggi su romadailynews (Di sabato 9 ottobre 2021) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati dalla relazione sul Raccordo Anulare coda all’altezza di Castel Giubileo In entrambe le carreggiate in carreggiata interna code tra Nomentana e la Tiburtina è ancora tra la Casilina Tuscolana in carreggiata esterna chiude Travertino e la diramazioneSud sulla tangenziale est code trattore di Quinto e la Salaria in direzione San Giovanni in carreggiata opposta tra salari e Foro Italico si infila anche sulla fa la notizia dell’ aeroporto dell’Urbe in direzione centro per una manifestazione in piazza del Popolo chiuso viale del Muro Torto tra piazzale Brasile piazzale Flaminio e Corso Italia a partire da Piazza Fiume inevitabili ripercussioni sula sud dicode sulla Appia all’altezza dell’ Ippodromo delle Capannelle in corso una manifestazione possibili ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Tafferugli con la polizia sono in corso durante la manifestazione dei No Green pass in piazza del Popolo a Roma. Do… - Agenzia_Ansa : Potrebbe riaprire tra mesi il ponte dell'Industria a Roma, coinvolto dal maxi incendio della scorsa notte. E questo… - GavinoSantu : squid game ma devi GUIDARE A ROMA CON IL TRAFFICO - gigioLuc : RT @Agenzia_Ansa: Tafferugli con la polizia sono in corso durante la manifestazione dei No Green pass in piazza del Popolo a Roma. Dopo un… - TeoloMassimo : RT @Agenzia_Ansa: Tafferugli con la polizia sono in corso durante la manifestazione dei No Green pass in piazza del Popolo a Roma. Dopo un… -