Svizzera-Irlanda del Nord, programma e telecronisti Mediaset qualificazioni Mondiali 2022 (Di sabato 9 ottobre 2021) Il programma e i telecronisti su Mediaset di Svizzera-Irlanda del Nord, match valido per la settima giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2022. Gli elvetici contro i britannici in quello che è a tutti gli effetti uno spareggio fondamentale nello stesso girone dell'Italia, proprio per capire quale sarà l'antagonista degli azzurri, che da questo incontro capiranno quanto sarà ostico centrare il pass per il Qatar come prima del raggruppamento. Fischio d'inizio alle ore 20.45 di sabato 9 ottobre. Svizzera-Irlanda del Nord sarà visibile sul Canale 20 di Mediaset con la telecronaca di Fabrizio Ferrero. SportFace.

