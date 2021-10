Sfruttamento di stranieri e paghe da fame | ' commissariato' il gruppo big dell' ortofrutta in Lombardia

(Di sabato 9 ottobre 2021) "Ci trattano come animali perché si approfittano di noiche abbiamo bisogno di lavorare e non capiamo bene l'italiano. Capitava di lavorare anche 260 ore al mese, ma prendevo 1300 euro (…) I ...

Ultime Notizie dalla rete : Sfruttamento stranieri

La Gazzetta di Mantova

"Ci trattano come animali perché si approfittano di noiche abbiamo bisogno di lavorare e non capiamo bene l'italiano. Capitava di lavorare anche ...della situazione didelle ...A Dolzago ci trattano come animali perché si approfittano di noiche abbiamo bisogno di ...anche la Spreafico che sarebbe stata "pienamente consapevole della situazione didelle ...GOITO, 09 ott. - Durante la mattinata di ieri 08 ottobre, nel mirino di un servizio preordinato, finalizzato alla prevenzione e repressione del fenomeno dello sfruttamento della manodopera clandestina ...La Regione Siciliana finanzia con oltre 1,6 milioni di euro iniziative "pilota" di co-housing e co-produzione per progetti di agricoltura sociale innovativa. L ...