Senegal-Namibia, gol di Keita Balde nel finale (VIDEO) (Di sabato 9 ottobre 2021) C’è gloria anche per Keita Balde in Senegal-Namibia, match delle Qualificazioni Mondiali 2022. I padroni di casa si impongono per 4-1 ed è proprio l’attaccante del Cagliari a chiudere le marcature: Keita avvia l’azione e poi corre in area di rigore a raccogliere l’assist trovando così anche un po’ di gloria personale. IL VIDEO SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 9 ottobre 2021) C’è gloria anche perin, match delle Qualificazioni Mondiali 2022. I padroni di casa si impongono per 4-1 ed è proprio l’attaccante del Cagliari a chiudere le marcature:avvia l’azione e poi corre in area di rigore a raccogliere l’assist trovando così anche un po’ di gloria personale. ILSportFace.

Advertising

sportface2016 : #WCQ2022 VIDEO - Keita Balde a segno in Senegal-Namibia - GoalAfrica : ? FT ???? Senegal 4-1 Namibia ???? ???? Guinea-Bissau 0-3 Morocco ???? #CAFWCL - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: NAZIONAPOLI - Senegal-Namibia 4-1, Kalidou Koulibaly in campo tutta la partita - petrazzuolo : RT @napolimagazine: NAZIONAPOLI - Senegal-Namibia 4-1, Kalidou Koulibaly in campo tutta la partita - susydigennaro : RT @napolimagazine: NAZIONAPOLI - Senegal-Namibia 4-1, Kalidou Koulibaly in campo tutta la partita -