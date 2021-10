Scuola, green pass, gite e quarantene ridotte: cosa c'è da sapere, le nuove faq del governo (Di sabato 9 ottobre 2021) A Scuola «le operazioni di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 devono essere svolte prima dell?accesso del personale nella sede ove presta il servizio, e non devono essere... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 9 ottobre 2021) A«le operazioni di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 devono essere svolte prima dell?accesso del personale nella sede ove presta il servizio, e non devono essere...

Advertising

borghi_claudio : @mikless94 Nb, forse l'unica cosa che per ora hanno mantenuto insieme con i contributi per le quarantene e l'accomp… - Ettore_Rosato : Green pass non viola la libertà individuale. Lo dice la logica e la #Corteeuropeadeidiritti che dichiara nullo rico… - borghi_claudio : Grazie a @GPDP_IT sventato il goffo tentativo di bullismo di stato inizialmente contenuto nel decreto green pass sc… - Ad10000follower : Scuola, le nuove faq del governo: dalle gite al green pass per il personale, tutte le novità - laperegina77 : @Labellasospesa Mi sembra il minimo..conosco mamme che hanno figli che vanno a scuola..che ci va il green per aaco… -