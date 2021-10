Roma, Michetti choc sugli ebrei: “Si ricorda la Shoah perché possedevano le banche” (Di sabato 9 ottobre 2021) Calenda e Fiano all’attacco del candidato di centrodestra per un suo articolo sull’antisemetismo: «Appartenevano a lobby capaci di decidere i destini del pianeta» Leggi su lastampa (Di sabato 9 ottobre 2021) Calenda e Fiano all’attacco del candidato di centrodestra per un suo articolo sull’antisemetismo: «Appartenevano a lobby capaci di decidere i destini del pianeta»

