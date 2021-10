Punto di riferimento senza riferimento (Di sabato 9 ottobre 2021) Esulta perché “a Napoli e Bologna il fronte progressista ha dimostrato che unito vince”, rivendica a pieno titolo il suo diritto di cittadinanza nella coalizione di centrosinistra, anche a dispetto dello scarso contributo apportato in termini di voti. E poi però, quando si tratta di schierarsi ai ballottaggi, Giuseppe Conte tentenna, temporeggia, rispolvera la retorica autonomista. E insomma quello che, a detta di tanti nostalgici dell’Ulivo, sarebbe il “Punto fortissimo di riferimento dei progressisti”, pur di cavarsi d’impaccio dice ora che l’Ulivo non gli piace più, e di certo “il M5s non ne diventerà un ramo”. Beghe interne, si dirà. E di certo a Roma e Torino i risentimenti personali delle sindache uscenti contano. Per questo sulla Capitale Conte si limita a personalissime dichiarazioni di stima nei confronti di Gualtieri. ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 9 ottobre 2021) Esulta perché “a Napoli e Bologna il fronte progressista ha dimostrato che unito vince”, rivendica a pieno titolo il suo diritto di cittadinanza nella coalizione di centrosinistra, anche a dispetto dello scarso contributo apportato in termini di voti. E poi però, quando si tratta di schierarsi ai ballottaggi, Giuseppe Conte tentenna, temporeggia, rispolvera la retorica autonomista. E insomma quello che, a detta di tanti nostalgici dell’Ulivo, sarebbe il “fortissimo didei progressisti”, pur di cavarsi d’impaccio dice ora che l’Ulivo non gli piace più, e di certo “il M5s non ne diventerà un ramo”. Beghe interne, si dirà. E di certo a Roma e Torino i risentimenti personali delle sindache uscenti contano. Per questo sulla Capitale Conte si limita a personalissime dichiarazioni di stima nei confronti di Gualtieri. ...

