No Green pass | un giorno di guerriglia a Roma

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 9 ottobre 2021) La violenza esplode nel pomeriggio, al grido di “assassini” e “libertà”, nel centro di. Erano non più di diecimila, secondo la questura, i manifestanti raccolti in piazza del Popolo, in questa ennesima manifestazione contro l’obbligo del. Un numero piccolo, con una composizione molto variegata, in un evento che ha costituito da miccia alla una giornata di disordine. Che non fosse un’iniziativa come tutte le altre è stato chiaro a evento in corso, dalle parole usate da alcuni dei partecipanti, e dalla composizione della piazza. Insieme ai manifestanti - non tutti con intenzioni violente, come è emerso nel corso della giornata - c’era Forza Nuova. “Stasera ci prendiamo”, ha detto Giuliano Castellino, vicesegretario del gruppo di estrema destra. Parole che ricordano momenti tristi della storia di ...