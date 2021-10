No Green Pass Roma, Speranza: “Squadrismo inaccettabile” (Di sabato 9 ottobre 2021) No Green Pass a Roma, scontri a Piazza del Popolo. La Capitale assediata, i manifestanti hanno lanciato sedie e assediato un blindato delle forze dell’ordine. Erano in 10mila a protestare. La condanna è unanime in primo luogo dal premier Draghi che ha chiamato il segretario Cgil Landini per esprimere la solidarietà del governo per l’assalto di oggi alla sede del sindacato. “Quanto accaduto durante la manifestazione di Roma è Squadrismo inaccettabile” twitta il ministro della Salute Roberto Speranza. “Esprimo la mia solidarietà alla Cgil e alle forze dell’ordine per le violenze odierne”. “Questi non sono manifestanti, sono delinquenti” scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. “Massima vicinanza alle Forze dell’Ordine. Basta con questa violenza ... Leggi su italiasera (Di sabato 9 ottobre 2021) No, scontri a Piazza del Popolo. La Capitale assediata, i manifestanti hanno lanciato sedie e assediato un blindato delle forze dell’ordine. Erano in 10mila a protestare. La condanna è unanime in primo luogo dal premier Draghi che ha chiamato il segretario Cgil Landini per esprimere la solidarietà del governo per l’assalto di oggi alla sede del sindacato. “Quanto accaduto durante la manifestazione di” twitta il ministro della Salute Roberto. “Esprimo la mia solidarietà alla Cgil e alle forze dell’ordine per le violenze odierne”. “Questi non sono manifestanti, sono delinquenti” scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. “Massima vicinanza alle Forze dell’Ordine. Basta con questa violenza ...

