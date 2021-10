Napoli | diramata l’allerta meteo | i comportamenti da evitare

(Di sabato 9 ottobre 2021) È stataper le prossime ore sue provincia: idae le zone interessate. La Protezione Civile emana l’allarme per le prossime ore (WebSource)Nelle prossime ore si prevede maltempo sulla Regione Campania. In particolare, il Comune diha reso noto che “dalle ore 00:00 e fino alle ore 23:59 di domenica 10 ottobre 2021” è statadi colore giallo. Nel comunicato, reso noto attraverso il proprio sito ufficiale, il Comune specifica i fenomeni principali previsti nelle prossime ore. Si tratta di rovesci o temporali, “puntualmente di moderata intensità” con possibili raffiche durante i temporali. La situazione dovrebbe ...

Advertising

100x100Napoli : Allerta meteo per tutta la domenica. -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli diramata

100x100 Napoli

Il Comune diha diramato un'allerta meteo per la giornata del 10 ottobre, che partirà proprio dalla mezzanotte di oggi. L'allerta proseguirà fino alle 23 e 59 di domani. A seguire il comunicato ufficiale: ...A denunciare la cosa è la stessa azienda di trasporto che, in una notadal proprio ufficio stampa, spiega come 'l'improvvisa malattia di tutti gli addetti ha determinato l'interruzione del ...Napoli, Luciano Spalletti perde un calciatore per infortunio. Le sue condizioni preoccupano: ecco di quale giocatore si tratta ...È stata diramata dalla Protezione civile l’allerta meteo di colore giallo nella zona dell’Alta Irpinia e di Sannio, dove saranno ...