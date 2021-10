Milano | Sala presenta la Giunta | due under 30 e due tecnici

ItaliaViva : Buon lavoro ad @AlessiaCappello, nominata assessore al lavoro e allo sviluppo economico del Comune di Milano nella… - LaStampa : Milano, Beppe Sala presenta la nuova giunta a tempo di record: 6 donne su 12 assessori - Agenzia_Ansa : Ecco la nuova giunta Sala a Milano: dodici assessori, sei uomini e sei donne, di cui due con meno di 30 anni, prove… - Paroledipaola : RT @ItaliaViva: Buon lavoro ad @AlessiaCappello, nominata assessore al lavoro e allo sviluppo economico del Comune di Milano nella nuova gi… - mauriziosantin : RT @ivanscalfarotto: .@AlessiaCappello neo assessora, con le importanti deleghe al lavoro e allo sviluppo economico, al fianco di Beppe Sal… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Sala

Saranno 12 gli assessori (di cui metà donne e 2 under 30) della nuova giunta di Giuseppe, al secondo mandato come sindaco di, dopo la vittoria di lunedì scorso alle elezioni comunali. Ad ...PROGRAMMA Domenica 10 ottobre alle ore 17.30 presso laCarlo Rivolta (Teatro Alle Vigne), in via Cavour 66, sempre a Gino Strada e all'Afghanistan sarà dedicato un evento durante il quale verrà ...(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 ottobre 2021 – Riconfermato per il secondo mandato con il 57,73% delle preferenze, contro le 31,97% del candidato del centrodestra Luca Bernardo, in cinque giorni il Pri ...Roma, 9 ott. "Grazie a Beppe Sala, 6 donne e 6 uomini. Non parole ma fatti. E complimenti ad Alessia Cappello per la sua nomina nella giunta di Milano come asse ...