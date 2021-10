LND Sicilia, presidente Morgana: “Green pass obbligatorio una tutela per tutti” (Di sabato 9 ottobre 2021) Le parole del presidente della LND Sicilia, Sandro Morgana, in merito alla prima parte di stagione dei campionati di calcio Leggi su mediagol (Di sabato 9 ottobre 2021) Le parole deldella LND, Sandro, in merito alla prima parte di stagione dei campionati di calcio

Advertising

zazoomblog : VIDEO LND Sicilia Morgana: “C’è tanta voglia di tornare a giocare a calcio” - #VIDEO #Sicilia #Morgana: #tanta - Mediagol : VIDEO LND Sicilia, Morgana: “C’è tanta voglia di tornare a giocare a calcio” - IlFattoNisseno : LND Sicilia, il presidente Sandro Morgana: “Soddisfatto per questa prima fase dei campionati di calcio” - blogsicilia : #notizie #sicilia LND, Sibilia: 'Portare il calcio femminile in tutto il Paese' - - blogsicilia : #notizie #sicilia Lnd presenta il pallone Serie C donne, Sibilia “Crescere ancora” - -