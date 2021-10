Juventus, interviene il procuratore Morabito sul caso Vlahovic: “Ormai di gratitudine nel calcio non è che ce ne sia molta” (Di sabato 9 ottobre 2021) Negli ultimi giorni Dusan Vlahovic, gioiellino classe 2000 della Fiorentina, è al centro di un polverone mediatico, sollevatosi a causa delle dichiarazioni del patron viola, Rocco Commisso, nelle quali ha annunciato che il giocatore non ha intenzione di rinnovare il proprio contratto, dunque, lascerà Firenze. LEGGI ANCHE: Juventus, Van Gaal: “De Ligt è risorto dalle tenebre” Nella giornata di oggi, FirenzeViola.it ha pubblicato un’interessante intervista a Vincenzo Morabito, noto procuratore sportivo, in cui sono stati trattati questi temi. Ecco le sue parole, riprese da TuttoJuve.com: Morabito, si aspettava questa decisione da parte di Vlahovic? “Ormai di gratitudine nella vita, e in particolare nel calcio, non è che ce ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 9 ottobre 2021) Negli ultimi giorni Dusan, gioiellino classe 2000 della Fiorentina, è al centro di un polverone mediatico, sollevatosi a causa delle dichiarazioni del patron viola, Rocco Commisso, nelle quali ha annunciato che il giocatore non ha intenzione di rinnovare il proprio contratto, dunque, lascerà Firenze. LEGGI ANCHE:, Van Gaal: “De Ligt è risorto dalle tenebre” Nella giornata di oggi, FirenzeViola.it ha pubblicato un’interessante intervista a Vincenzo, notosportivo, in cui sono stati trattati questi temi. Ecco le sue parole, riprese da TuttoJuve.com:, si aspettava questa decisione da parte di? “dinella vita, e in particolare nel, non è che ce ...

