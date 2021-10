Italia, Cassano punzecchia il nerazzurro: “Se non ci fosse stato…” (Di sabato 9 ottobre 2021) Dopo il crollo dell’Italia contro la Spagna, Cassano punge il nerazzurro in diretta alla Bobo TV: “Non ci fosse stato lui…” Anche se ha da tempo appeso gli scarpini al chiodo, Antonio Cassano riesce a trovare sempre un modo per far parlare di sé. ‘Opinionista’ alla ‘Bobo TV’, il talento di Bari vecchia si diverte Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 9 ottobre 2021) Dopo il crollo dell’contro la Spagna,punge ilin diretta alla Bobo TV: “Non cistato lui…” Anche se ha da tempo appeso gli scarpini al chiodo, Antonioriesce a trovare sempre un modo per far parlare di sé. ‘Opinionista’ alla ‘Bobo TV’, il talento di Bari vecchia si diverte Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

indiavolati : @ArchilocoFe1983 Pure Cassano vive in Italia da 40 anni e ancora ha seri problemi ?? ?? - Boboj29 : Italia-Spagna il giorno dopo. Nessuna dichiarazione da parte di Sacchi, nessun tweet di Pistocchi e Ziliani, nessun… - gianniviola80 : Dire che l’#Italia ha perso come il #ManchesterCity perché i rispettivi allenatori sono stati ospiti prima alla… - giacomo_cassano : RT @ComunediBari: ???? Al via il #???????????????????????????????????????? ?????????? ?????????????????????? ?? ?????????? ???????????????????? ????????. L'Italia ha bisogno di campioni ?? https://… - bonko89 : @BisInterista Cassano siccome non capisce nulla ha nominato l'ultimo ospite della bobo TV???? fino a quest'estate dic… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Cassano Cassano punge Bastoni: "Gol subito con la Spagna? Con Chiellini non lo prendi" Durante la Bobo Tv Antonio Cassano è tornato a parlare della sconfitta dell'Italia contro la Spagna. Le sue parole Durante la Bobo Tv Antonio Cassano è tornato a parlare della sconfitta dell'Italia contro la Spagna in Nations ...

Marotta: "Nessuna cessione eccellente. Barella e Lautaro rinnovano" Cassano, per esempio, da talento non è mai diventato campione . Non ha mai accompagnato le qualità ...in un club' Nel futuro di Marotta c'è di sicuro un incontro con Zhang ('Tornerà in Italia a ...

Italia, Cassano punzecchia il nerazzurro: “Se non ci fosse stato…” SerieANews Cassano punge Bastoni: "Gol subito con la Spagna? Con Chiellini non lo prendi" Le sue parole Durante la Bobo Tv Antonio Cassano è tornato a parlare della sconfitta dell'Italia contro la Spagna in Nations League. Le dichiarazioni dell'ex attaccante. Voglio dire che Chiellini rest ...

Berlusconi sente Draghi, da Forza Italia fiducia al governo: sostegno alla delega fiscale Forza Italia lavora per la stabilità del governo. Silvio Berlusconi lo dice a Mario Draghi, in una «lunga e cordiale» telefonata. Il leader di Fi parla dal suo ufficio di ...

Durante la Bobo Tv Antonioè tornato a parlare della sconfitta dell'contro la Spagna. Le sue parole Durante la Bobo Tv Antonioè tornato a parlare della sconfitta dell'contro la Spagna in Nations ..., per esempio, da talento non è mai diventato campione . Non ha mai accompagnato le qualità ...in un club' Nel futuro di Marotta c'è di sicuro un incontro con Zhang ('Tornerà ina ...Le sue parole Durante la Bobo Tv Antonio Cassano è tornato a parlare della sconfitta dell'Italia contro la Spagna in Nations League. Le dichiarazioni dell'ex attaccante. Voglio dire che Chiellini rest ...Forza Italia lavora per la stabilità del governo. Silvio Berlusconi lo dice a Mario Draghi, in una «lunga e cordiale» telefonata. Il leader di Fi parla dal suo ufficio di ...