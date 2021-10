Istruzione, cresce divario tra Italia e Ue. Ecco i Paesi con più laureati: LA CLASSIFICA (Di sabato 9 ottobre 2021) cresce il numero di laureati e diplomati in Italia ma, secondo quanto emerge dal Rapporto Istat 2020, con un tasso inferiore rispetto agli altri grandi Paesi europei. Rimangono le differenze nel livello d'Istruzione tra donne e uomini e tra le zone del Paese. Preoccupante il dato sull'abbandono precoce degli studi Leggi su tg24.sky (Di sabato 9 ottobre 2021)il numero die diplomati inma, secondo quanto emerge dal Rapporto Istat 2020, con un tasso inferiore rispetto agli altri grandieuropei. Rimangono le differenze nel livello d'tra donne e uomini e tra le zone del Paese. Preoccupante il dato sull'abbandono precoce degli studi

