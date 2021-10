Inter, Marotta vuole chiudere in fretta per il suo rinnovo! (Di sabato 9 ottobre 2021) L’Inter di Marotta e Ausilio è impegnata sul fronte rinnovi di contratto. Un caso spinoso è quello di Marcelo Brozovic, che ha il contratto in scadenza nel 2022. Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport Fabrizio Romano, il croato non avrebbe ricevuto nessun Interessamento dal Manchester United nonostante i rumours. Infatti il CEO Marotta ha espresso la sua sicurezza nel raggiungere un accordo con il centrocampista il prima possibile. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e Internazionale. Leggi su rompipallone (Di sabato 9 ottobre 2021) L’die Ausilio è impegnata sul fronte rinnovi di contratto. Un caso spinoso è quello di Marcelo Brozovic, che ha il contratto in scadenza nel 2022. Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport Fabrizio Romano, il croato non avrebbe ricevuto nessunessamento dal Manchester United nonostante i rumours. Infatti il CEOha espresso la sua sicurezza nel raggiungere un accordo con il centrocampista il prima possibile. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale enazionale.

