Indagato pure il suo socio La Ferragni? Bomba dalla procura sul caso Di Donna | strano legame con l' ex collega di Conte

(Di sabato 9 ottobre 2021) Anche Paolo Barletta risulta essere tra gli indagati dell'inchiesta che ladi Roma sta conducendo su Luca Di, l'exdi studio di Giuseppe. L'imprenditore 35enne è noto al pubblico soprattutto perché condivide con Chiarala proprietà delle quote della Fenice srl: lui è presidente del consiglio di amministrazione, lei è amministratrice delegata che è totalmente estranea all'indagine. Barella è infatti finito sotto la lente d'ingrandimento per i suoi rapporti con Gianluca Esposito, avvocato che insieme a Die altri èper associazione a delinquere finalizzata al traffico di influenze illecite. Secondo i pm, il giovane imprenditore - che vanta partecipazioni e ruoli in 23 società - Esposito si sarebbe fatto ...

Advertising

MarcoGiordanoLT : @lauraboldrini @PiazzapulitaLA7 @fanpage Forse avrei indagato pure su quelli che salivano sulle navi io....il vostr… - baloi361 : RT @dukana2: …alla #Befana!!! Ma pure a #BabboNatale!! ??Questo è assessore indagato del #CessoDestra ??fa affari con i criminali petroliferi… - popolorossoner : @filippocorvi @FMorriMorri Guarda io non ho indagato ma i tifosi che erano allo stadio si e girava pure il numero d… - Ezio_It : @myrtamerlino Pure il virologo indagato... vergognati - PravatoSilvano : RT @dukana2: …alla #Befana!!! Ma pure a #BabboNatale!! ??Questo è assessore indagato del #CessoDestra ??fa affari con i criminali petroliferi… -

Ultime Notizie dalla rete : Indagato pure

Tali verifiche, grazie anche alla collaborazione avuta dalla Fiorentina, hannoconsentito di individuare il gruppo di cui l'faceva parte. L'identificazione del soggetto è stata resa ...Le verifiche, grazie anche alla collaborazione avuta dalla Fiorentina, hannoconsentito di individuare il gruppo di cui l'faceva parte. L' identificazione del soggetto è stata resa ...Nuovi guai giudiziari in vista per Davide Pecorelli, l’imprenditore umbro-toscano ed ex arbitro di calcio dato per morto in Albania da gennaio e ritrovato nei giorni scorsi naufrago a ridosso dell’iso ...Rubate le monete di San Mamiliano. La Procura di Grosseto sequestra la cartina geografica con le indicazioni del tesoro ...