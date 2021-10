Il Lombardia 2021: percorso, favoriti, streaming gratis e diretta tv in chiaro? (Di sabato 9 ottobre 2021) Sabato 9 ottobre alle ore 10 prenderà il via l’edizione numero 115 de “Il Lombardia” detta anche la “classica delle foglie morte” e che nella scorsa stagione ha visto trionfare il danese Jakob Fuglsang, davanti all’australiano George Bennett e il russo Alexsandr Vlasov. Il Lombardia 2021, il percorso Dopo una trentina di chilometri dalla partenza L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Dove vedere Tour de France 2021: streaming gratis e diretta tv in chiaro? Orari, canali e programmazione Dove vedere Mondiali Ciclismo 2021: streaming gratis e diretta tv in ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 9 ottobre 2021) Sabato 9 ottobre alle ore 10 prenderà il via l’edizione numero 115 de “Il” detta anche la “classica delle foglie morte” e che nella scorsa stagione ha visto trionfare il danese Jakob Fuglsang, davanti all’australiano George Bennett e il russo Alexsandr Vlasov. Il, ilDopo una trentina di chilometri dalla partenza L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Dove vedere Tour de Francetv in? Orari, canali e programmazione Dove vedere Mondiali Ciclismotv in ...

Advertising

DPCgov : ????#AllertaROSSA, #5ottobre, su parte di Piemonte, Liguria e Lombardia. ??#AllertaARANCIONE in 7 regioni… - Agenzia_Ansa : L'aereo precipitato nel milanese è caduto su una palazzina vuota in ristrutturazione, adibita a uffici e parcheggio… - zazoomblog : Il Lombardia 2021: percorso favoriti streaming gratis e diretta tv in chiaro? - #Lombardia #2021: #percorso… - MichGPS : #ilombardia by Eolo si corre oggi 9 Ottobre. Mancano 15 minuti al via. Percorso inedito, 23k con 6 salite e 4.500 m… - infoitsport : Giro di Lombardia 2021: strade chiuse e modifiche alla viabilità a Como -