Green pass, ora le regioni temono il caos. Salvini: «Tamponi validi per 72 ore» (Di sabato 9 ottobre 2021) Dal 15 ottobre certificato obbligatorio per tutti i lavoratori. La Lega chiede modifiche al decreto. Boccia (Pd): «Ci risiamo». Bernini (FI): «Si pensi all'obbligo vaccinale» Leggi su corriere (Di sabato 9 ottobre 2021) Dal 15 ottobre certificato obbligatorio per tutti i lavoratori. La Lega chiede modifiche al decreto. Boccia (Pd): «Ci risiamo». Bernini (FI): «Si pensi all'obbligo vaccinale»

Advertising

NicolaPorro : ?? Incredibile: Agamben parla al Senato contro il green pass. E Facebook che fa? Leggete qui (VIDEO) ???? - Tommasolabate : Questi sono i delinquenti nel momento in cui assaltano la sede della #Cgil. Chi ha dato copertura ideologica, filos… - borghi_claudio : Il fallimento del green pass in un'immagine. Da quando è stato annunciato le vaccinazioni sono crollate. Buonsenso… - Bart1705 : RT @Tommasolabate: Questi sono i delinquenti nel momento in cui assaltano la sede della #Cgil. Chi ha dato copertura ideologica, filosofica… - Lorella11 : @imballoionico Chi non ha il green pass è perché non è vaccinato. Se ti vaccini te danno senza chiederlo. -