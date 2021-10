Green Pass | Mosap | “No a ricatto lavoratori Tamponi gratuiti ed estensione validità certificato verde”

Leggi su forzearmatenews

(Di sabato 9 ottobre 2021) «Abbiamo chiesto e continuiamo a chiedere a gran voce la gratuità deiper i poliziotti non vaccinati e che dal 15 ottobre saranno obbligati al possesso delpena sospensione dal lavoro e dello stipendio. Richiesta alla quale ancora oggi non è pervenuta alcuna risposta». Lo afferma Fabio Conestà, Segretario Generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (). «Nel frattempo – prosegue il sindacalista – non siamo rimasti a guardare ma stiamo lavorando per sottoscrivere convenzioni con le farmacie e cercando sponsor che a livello provinciale ci permettano di coprire i costi dei. Siamo ben consapevoli – prosegue ancora – che questo non risolverà la controversa faccenda, in quanto ilpotrebbe scadere mentre il collega si ...