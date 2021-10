Formula Uno, Gp di Turchia: pole di Bottas, terzo Leclerc (Di sabato 9 ottobre 2021) Valtteri Bottas (Mercedes) ha ottenuto la pole position del Gp di Turchia, 16/a prova del mondiale di Formula uno, in programma domani sull'Intercity stanbul Park. Terza posizione in griglia per ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 9 ottobre 2021) Valtteri(Mercedes) ha ottenuto laposition del Gp di, 16/a prova del mondiale diuno, in programma domani sull'Intercity stanbul Park. Terza posizione in griglia per ...

Advertising

zazoomblog : Formula Uno Gp di Turchia: pole di Bottas terzo Leclerc - #Formula #Turchia: #Bottas #terzo - STnews365 : F1, Leclerc vola nelle qualifiche: 'Punto sempre il gradino più alto' Il pilota monegasco ... #CharlesLeclerc… - sportface2016 : #TurkishGP, #F1, #Perez: 'Qualifiche compromesse dalla scelta delle gomme' - sportface2016 : #Formula1 #TurkishGP , #Sainz: 'Ho fatto il Q1 per eliminare qualcuno' - sportface2016 : #TurkishGP, #F1, #Leclerc: 'Difficile guidare in queste condizioni, punto in alto' -