Advertising

MMastrantuono : RT @TV7Benevento: Covid: Meloni, 'totale assenza controllo, gestione pessima, Lamorgese inadeguata'... - TV7Benevento : Covid: Meloni, 'totale assenza controllo, gestione pessima, Lamorgese inadeguata'... - TV7Benevento : Covid: Meloni, 'a Roma immagini vergognose, vicina a forze ordine e solidarietà a Cgil'... - MErsettis : RT @antondepierro: Ascoltate la #vergogna che denuncio in questo video. La strana informativa dei #Carabinieri che ha favorito gli amici de… - Italiantifa : RT @antondepierro: Ascoltate la #vergogna che denuncio in questo video. La strana informativa dei #Carabinieri che ha favorito gli amici de… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Meloni

Il Sannio Quotidiano

Il nome di Chiara Valcepina è noto alla politica , esponente del partito di Giorgia, ... dicendo 'saluto'. Io non credo che le abbiano montato un green screen e le abbiano messo un ...: "No a nostalgici del fascismo in Fdi"/ "Sinistra li usa come utili idioti" Luca Zaia ha ... Abbiamo fatto un'estate migliore di quella prima del. Le aziende scoppiano di salute, non ...Roma, 9 ott. "Quelle delle violenze viste oggi a Roma sono immagini vergognose. Esprimo la mia totale vicinanza alle forze dell'ordine e la piena solidarietà al ...Roma, 9 ott. (Adnkronos) – “Lascia sbigottiti la totale mancanza di controllo e prevenzione da parte del ministero dell’Interno. Una gestione pessima che una volta di più conferma l’inadeguatezza del ...